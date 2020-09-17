Италия

Англичанин все еще может вернуться в Италию

Руководство Интера может обратиться к Манчестер Юнайтед с целью приобрести центрального защитника Криса Смоллинга, утверждает Calciomercato.

По данным источника, "манкунианцы" хотят заполучить за футболиста 20 миллионов фунтов. Интер уверен, что хорошие отношения с англичанами помогут добиться скидки на игрока.

Отмечается, что главным претендентом н Смоллинга остается Рома, но римляне до сих пор не сумели договориться о сделке по защитнику.

Ранее сообщалось, что "джаллоросси" таки арендуют Смоллинга с правом обязательного выкупа.