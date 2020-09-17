Генуэзский клуб нацелился на сенегальского вингера.
Бальде Кейта, Getty Images
17 сентября 2020, 09:20
Нападающий Монако Бальде Кейта попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Представители "блучеркьяти" уже обратились к руководству Монако с предложением по вингеру. В подписании сенегальца заинтересован главный тренер Клаудио Раньери.
Интерес к 25-летнему игроку также проявляет Фиорентина.
В минувшем сезоне Бальде Кейта провел 26 поединков в футболке монегасков, отличившись восемью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Сампдория также может подписать нападающего загребского Динамо Антонио Марина.