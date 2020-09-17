Италия

Генуэзский клуб нацелился на сенегальского вингера.

Нападающий Монако Бальде Кейта попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Представители "блучеркьяти" уже обратились к руководству Монако с предложением по вингеру. В подписании сенегальца заинтересован главный тренер Клаудио Раньери.

Интерес к 25-летнему игроку также проявляет Фиорентина.

В минувшем сезоне Бальде Кейта провел 26 поединков в футболке монегасков, отличившись восемью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Сампдория также может подписать нападающего загребского Динамо Антонио Марина.