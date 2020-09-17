Италия

Нидерландский защитник хочет остаться в Роме.

Защитник Ромы Рик Карсдорп отказался от трансфера в Дженоа, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Нидерландский вингер ответил отказом на предложение "грифонов" и хочет продолжить выступления в римском клубе. Нежелание 25-летнего игрока уходить может поставить под угрозу переход защитника Маттиа Де Шильо, о котором "волки" ранее договорились с Ювентусом.

Действующий контракт Карсдорпа с Ромой рассчитан до июня 2022 года.

В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды в Фейеноорде, где провел 24 поединка в футболке и забил 2 гола.