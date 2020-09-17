Нидерландский защитник хочет остаться в Роме.
Рик Карсдорп, Getty Images
17 сентября 2020, 09:59
Защитник Ромы Рик Карсдорп отказался от трансфера в Дженоа, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Нидерландский вингер ответил отказом на предложение "грифонов" и хочет продолжить выступления в римском клубе. Нежелание 25-летнего игрока уходить может поставить под угрозу переход защитника Маттиа Де Шильо, о котором "волки" ранее договорились с Ювентусом.
Действующий контракт Карсдорпа с Ромой рассчитан до июня 2022 года.
В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды в Фейеноорде, где провел 24 поединка в футболке и забил 2 гола.