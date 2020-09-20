Италия

Чилийский хавбек продолжит карьеру в стане "нерадзурри".

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль в ближайшее время сменит клубную прописку и станет игроком Интера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний чилиец сегодня, 20 сентября, прилетит в Милан для прохождения медицинского обследования в стане "нерадзурри".

Клубы согласовали все условия сделки, а Барселона заработает на продаже Видаля 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что зарплата чилийского хавбека в Интере составит 6 миллионов евро в год, а соглашение будет рассчитано на два сезона.