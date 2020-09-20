Италия

"Грифоны" нацелились на левого фулбека.

Защитник Дженоа Лука Пеллегрини попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Генуэзский клуб хочет укрепить левый фланг обороны и попытается договориться об аренде левого фулбека. Туринский клуб готов отпустить 21-летнего игрока, но его уход будет означать то, что в команде останется Маттиа Де Шильо.

Действующий контракт Пеллегрини с Ювентусом рассчитан до июня 2023 года.

В прошлом сезоне Пеллегрини выступал на правах аренды в Кальяри, где провел 24 поединка и отличился шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Дженоа объявила об аренде нападающего Ювентуса Марко Пьяцы.