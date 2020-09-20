"Грифоны" нацелились на левого фулбека.
Лука Пеллегрини, Getty Images
20 сентября 2020, 14:22
Защитник Дженоа Лука Пеллегрини попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Генуэзский клуб хочет укрепить левый фланг обороны и попытается договориться об аренде левого фулбека. Туринский клуб готов отпустить 21-летнего игрока, но его уход будет означать то, что в команде останется Маттиа Де Шильо.
Действующий контракт Пеллегрини с Ювентусом рассчитан до июня 2023 года.
В прошлом сезоне Пеллегрини выступал на правах аренды в Кальяри, где провел 24 поединка и отличился шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Дженоа объявила об аренде нападающего Ювентуса Марко Пьяцы.