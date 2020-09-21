Италия

Главный тренер Ювентуса — о матче против Сампдории.

"Хороший первый тайм. Жаль, что не сумели забить в нем хотя бы один гол. В концовке встречи мы устали, но сохраняли сосредоточенность и контролировали все контратаки гостей".

"Нужно время, чтобы реализовать все идеи об игре. Я не хочу копировать чьи-то идеи, у меня есть свои. Однако, я хочу что-то взять от команд, что меня вдохновляли".