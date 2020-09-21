Главный тренер Ювентуса — о матче против Сампдории.
Андреа Пирло, Getty Images
21 сентября 2020, 09:22
"Хороший первый тайм. Жаль, что не сумели забить в нем хотя бы один гол. В концовке встречи мы устали, но сохраняли сосредоточенность и контролировали все контратаки гостей".
"Нужно время, чтобы реализовать все идеи об игре. Я не хочу копировать чьи-то идеи, у меня есть свои. Однако, я хочу что-то взять от команд, что меня вдохновляли".
"У нас немного времени, так как предсезонная подготовка стартовала поздно, а затем игроки отправились в национальные сборные. У нас был один товарищеский поединок, но старт сезона хороший. Продолжаем работать", — приводит слова Андреа Пирло Football Italia
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