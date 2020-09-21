Ювентус на своем поле принимал Сампдорию в дебютном матче Андреа Пирло на посту главного тренера. Комментарий по игре дал 41-летний специалист. 
"Хороший первый тайм. Жаль, что не сумели забить в нем хотя бы один гол. В концовке встречи мы устали, но сохраняли сосредоточенность и контролировали все контратаки гостей". 
"Нужно время, чтобы реализовать все идеи об игре. Я не хочу копировать чьи-то идеи, у меня есть свои. Однако, я хочу что-то взять от команд, что меня вдохновляли". 
"У нас немного времени, так как предсезонная подготовка стартовала поздно, а затем игроки отправились в национальные сборные. У нас был один товарищеский поединок, но старт сезона хороший. Продолжаем работать", — приводит слова Андреа Пирло Football Italia
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Сампдория.