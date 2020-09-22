Италия

Чилийский хавбек покинул Барселону за 1 миллион евро.

Интер подписал полузащитника Барселоны Артуро Видаля. Об этом сообщает официальный сайт "нерадзурри".

33-летний чилиец поставил подпись под полноценным соглашением с новым клубом, сроки и финансовые детали которого не разглашаются.

На продаже Видаля Барселона заработала 1 миллион евро, который Интер выплатит в несколько траншей.

Ранее сообщалось, что зарплата чилийского хавбека в стане "нерадзурри" составит 6 миллионов евро в год, а контракт будет рассчитан на два сезона.