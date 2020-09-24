Италия

Французский хавбек отправился за игровой практикой в стан "орлов".

Полузащитник Интера Люсьен Агуме стал игроком Специи. Об этом сообщает официальный сайт "орлов".

18-летний француз перебрался в новый клуб на правах аренды, который рассчитана до лета 2021 года.

Агуме перешел в Интер летом 2019-го из Сошо за 4,5 млн евро. В прошлом сезоне молодой хавбек провел 3 поединка в футболке "нерадзурри".

Напомним, ранее Специя арендовала аргентинского полузащитника Науэля Эстевеса.