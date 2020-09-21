Италия

Игрок Эстудиантеса Науэль Эстевес сезон-2020/21 проведет в Италии.

Специя и Эстудиантес согласовали аренду Науэля Эстевеса — сообщил официальный сайт итальянского клуба.

24-летний аргентинец является универсальным полузащитником, который может действовать как на любом из флангов, так и на позиции плеймейкера.

Эстевес уже прибыл в Италию, успешно прошел медицинское обследование и во вторник, 22 сентября, приступит к тренировкам с новой командой.