Италия

Нидерландский центрбек вновь станет игроком "орлов".

Лацио близок к завершению перехода защитника Саутгемптона Уэсли Худта, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Нидерландский центрбек прибыл в расположение римского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сумма трансфера составит около 17 миллионов евро.

Худт присоединился к Саутгемптону в 2017 году из Лацио. В минувшем сезоне 26-летний игрок выступал на правах аренды в Антверпене, где отыграл 25 матчей.

Ранее сообщалось, что Лацио также близок к подписанию полузащитника СПАЛа Мохамеда Фареса.