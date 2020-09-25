Нидерландский центрбек вновь станет игроком "орлов".
Уэсли Худт, Getty Images
25 сентября 2020, 21:57
Лацио близок к завершению перехода защитника Саутгемптона Уэсли Худта, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Нидерландский центрбек прибыл в расположение римского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сумма трансфера составит около 17 миллионов евро.
Худт присоединился к Саутгемптону в 2017 году из Лацио. В минувшем сезоне 26-летний игрок выступал на правах аренды в Антверпене, где отыграл 25 матчей.
Ранее сообщалось, что Лацио также близок к подписанию полузащитника СПАЛа Мохамеда Фареса.