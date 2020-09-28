Италия

Ближайший матч "грифонов" находится под угрозой срыва.

Футбольный клуб Дженоа заявил, что после очередного обследования было выявлено 14 случаев заражения Covid-19 среди игроков и персонала клуба.

Ранее было известно только о заболевании голкипера Дженоа Маттии Перина. В связи с этим команда прошла дополнительное тестирование, а игру перенесли на три часа, чтобы дождаться его результатов.

Наполи обыграл Дженоа 6:0. Следующий матч "грифоны" должны провести против Торино 3-го октября.