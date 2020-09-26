Италия

Поединок второго тура чемпионата Италии начнется на три часа позже.

Матч Наполи — Дженоа во втором туре Серии А начнется на три часа позже запланированного — сообщает Goal.

Приченой переноса стал положительный тест на коронавирус вратаря генуэзцев Маттиа Перина. В связи с этим вся команда прошла дополнительное тестирование, окончательные результаты которого не были бы готовы к запланированному времени начала.

Матч Наполи — Дженоа состоится в воскресенье, 27 сентября, не в 16:00, а в 19:00 по киевскому времени.