"Быки" заинтересованы в подписании норвежского форварда.
Джошуа Кинг, Getty Images
29 сентября 2020, 11:21
Нападающий Борнмута Джошуа Кинг попал в сферу интересов Торино, сообщает Sky Sport Italia.
Туринский клуб планирует укрепить атакующую линию и хочет приобрести норвежского форварда до закрытия трансферного окна. "Быки" уже обратились к руководству английского клуба с предложением по 28-летнему игроку.
В приобретении нападающего также заинтересована Астон Вилла.
Действующий контракт Кинга с Борнмутом истекает в 2021 году.
В новом сезоне нападающий провел один поединок в футболке "вишен".