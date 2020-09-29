Италия

"Быки" заинтересованы в подписании норвежского форварда.

Нападающий Борнмута Джошуа Кинг попал в сферу интересов Торино, сообщает Sky Sport Italia.

Туринский клуб планирует укрепить атакующую линию и хочет приобрести норвежского форварда до закрытия трансферного окна. "Быки" уже обратились к руководству английского клуба с предложением по 28-летнему игроку.

В приобретении нападающего также заинтересована Астон Вилла.

Действующий контракт Кинга с Борнмутом истекает в 2021 году.

В новом сезоне нападающий провел один поединок в футболке "вишен".