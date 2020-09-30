"Бергамаски" не оставили шансов римской команде.
Руслан Малиновский, getty images
30 сентября 2020, 23:43
Аталанта в рамках перенесенного поединка первого тура чемпионата Италии отправилась в гости к Лацио.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини отправили в ворота соперника четыре мяча и пропустили однажды. Отметим, что ассистом отметился Руслан Малиновский.
Лацио — Атланта 1:4
Голы: Кайседо, 57 — Госенс, 10, Хатебур, 32, Гомес, 41, 61
Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш, 58) — Лаццари (Андерсон, 70), Милинкович-Савич (Акпро, 70), Лейва (Катальди, 49), Альберто (Эскаланте, 70), Марушич — Кайседо, Иммобиле
Аталанта: Спортьелло — Джимсити (Ромеро, 46), Толои, Паломино — Хатебур, Пашалич (Де Роон, 56), Фройлер, Госенс (Мохика, 90+1) — Малиновский — Гомес (Муриэль, 82), Сапата (Ламмерс, 82)
Предупреждения: Марушич, Альберто, Лейва, Катальди, Ачерби, Кайседо — Джимсити, Фройлер