Италия

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский открыл для себя сезон-2020/2021 в Серии А.

В матче второго тура чемпионата Италии Торино — Аталанта украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский вышел на замену.

Поскольку матч первого тура Аталанты был перенесен, для бронзового призера минувшего сезона и, соответственно, Малиновского, выезд в Турин стал дебютом в сезоне-2020/2021.

Поединок на Стадио Олимпико Гранде Торино выдался боевым, и уже после первого тайма гости выигрывали со счетом 3:2.

На момент выхода Руслана, сменившего Муриэля на 64-й минуте, счет был 2:4.