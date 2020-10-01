Полузащитник Адриен Силва продолжит карьеру в Серии А.
Адриен Силва, Getty Images
01 октября 2020, 19:12
Руководство Лестера решило не продолжать сотрудничество с Адриеном Силвой — утверждает Sky Sport Italia.
На правах свободного агента 31-летний полузащитник присоединится к Сампдории.
Центральный полузащитник национальной сборной Португалии (26 матчей, 1 гол) ранее выступал за Спортинг Л (235 матчей во всех турнирах, 39 голов), Маккаби Х (8, 0), Академику (45, 8), Лестер (21, 0) и Монако (35, 0).