Нападающий Монако Бальде Кейта перешел в Сампдорию, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сенегальский вингер присоединился к "блучеркьяти" на правах аренды. Оглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа за 10 млн евро.

💌 From #Senegal 🇸🇳, with love. @KeitaBalde can't wait to get his @Sampdoria career started! pic.twitter.com/e9rkB9zzit