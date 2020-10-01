Генуэзский клуб арендовал сенегальского вингера.
Бальде Кейта, Getty Images
01 октября 2020, 10:57
Нападающий Монако Бальде Кейта перешел в Сампдорию, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Сенегальский вингер присоединился к "блучеркьяти" на правах аренды. Оглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа за 10 млн евро.
Кейта уже поставил подпись под контрактом с Сампдорией до июня 2025 года.
В составе нового клуба нападающий будет выступать под 10-м номером.
Ранее сообщалось, что Сампдория подписала полузащитника Интера Антонио Кандреву.