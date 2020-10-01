Италия

Генуэзский клуб арендовал сенегальского вингера.

Нападающий Монако Бальде Кейта перешел в Сампдорию, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сенегальский вингер присоединился к "блучеркьяти" на правах аренды. Оглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа за 10 млн евро.

Кейта уже поставил подпись под контрактом с Сампдорией до июня 2025 года.

В составе нового клуба нападающий будет выступать под 10-м номером.

Ранее сообщалось, что Сампдория подписала полузащитника Интера Антонио Кандреву.