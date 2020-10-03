Италия

Игрок прокомментировал форму своей команды.

Нападающий Интера Алексис Санчес высказал свое мнение о старте команды в текущем сезоне Серии А.

"Первый матч был трудным. Мы проиграли 3:2, но вернулись в игру. Когда ты играешь за Интер, всегда должны быть решительность и желание. Всего две игры позади, слишком рано думать масштабно. Нам нужно улучшить психологию, игру и защиту".

"Я думаю, у нас все хорошо, но мы можем добиться большего. Еще рано говорить о скудетто. Мы должны совершенствоваться сейчас, быть более решительными. Мы не можем расслабляться, мы всегда должны быть сосредоточены на каждой игре, легкой или сложной", — признался Санчес Sky Sport Italia.

Ранее чилийский футболист заявил, что хотел покинуть Манчестер Юнайтед после первой же тренировки.