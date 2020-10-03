Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Сассуоло — Кротоне, Getty Images
03 октября 2020, 22:12
В поединке третьего тура итальянской Серии А Сассуоло добыл разгромную победу над Кротоне.
Футболисты "нероверди" отправили в ворота соперника четыре мяча, тогда как гости смогли отличиться единственным взятием ворот благодаря реализованному пенальти.
Смотрите видео голов и обзор матча Сассуоло — Кротоне:
Сассуоло – Кротоне 4:1
Голы: Берарди, 19, Капуто, 58, (пенальти) 85, Локателли, 90+3 – Сими, 49 (пенальти).
Сассуоло: Консильи – Мюльдюр (Кирьякопулос, 53), Кирикеш (Айхан, 34), Феррари, Толян – Бурабия (Обианг, 53), Локателли – Берарди, Дефрель (Пелузо, 90).Джуричич (Траоре, 90) – Капуто.
Кротоне: Кордац – Магальян, Марроне, Големич – Педру Перейра (Рисполи, 85), Молина, Чигарини (Гомелт, 77), Вулич (Дрэгуш, 77), Реца – Жуниор Мессиас, Сими.
Предупреждения: Кирикеш – Сими, Магальян, Чигарини, Кирьякопулос.