Италия

"Нерадзурри" не будут продавать словацкого центрбека в последний день трансферного окна.

Тоттенхэм продолжает работать над усилением центральной линии обороны, пытаясь подписать защитника Интера Милана Шкриниара.

Однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы по-прежнему не достигли договоренности по трансферу 25-летнего словака.

Интер намерен выручить с продажи Шкриниара 50 миллионов евро плюс различные бонусы. Если в ближайшее время клубам не удастся договориться, то Тоттенхэму придется сосредоточиться на других вариантах, поскольку "нерадзурри" не будут продавать своего футболиста в последний день трансферного окна.

Стоит отметить, что лондонский клуб также рассматривает вариант с подписанием Антонио Рюдигера, которому Челси не может гарантировать постоянное место в основном составе.