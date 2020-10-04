Италия

Итальянский нападающий может продолжить карьеру во Франции.

ПСЖ договорился с Эвертоном об аренде форварда Мойзе Кина, утверждает журналист Фабрицио Романо. Сам форвард тоже хочет перейти к парижанам.

Мойзе Кин перешел в Эвертон летом 2019 года, однако пока что не сумел проявить себя в Англии. Ранее СМИ связывали его с возвращением в Ювентус.

Нападающий ПСЖ Эрик-Максим Чупо-Мотинг был предложен Баварии в качестве свободного агента, сообщает источник со ссылкой на Telefoot. Возможно, мюнхенцы рассмотрят такое предложение после провала сделки по Андрею Крамаричу из Хоффенхайма.