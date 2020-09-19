Италия

"Старая синьора" может арендовать молодого форварда.

Нападающий Эвертона Мойзе Кин заинтересован в возвращении в Ювентус, сообщает портал Goal.com.

Итальянский форвард недоволен своим положением в Эвертоне и хотел бы вернуться в туринский клуб. "Бьянконери" рассматривают возможность подписания молодого футболиста на правах годичной или двухлетней аренды.

Ливерпульский клуб готов расстаться с нападающим за сумму около 25 миллионов евро. В подписании 20-летнего игрока также заинтересована Боруссия Дортмунд.

В новом сезоне Кин провел два поединка в футболке "ирисок", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал трансфер Эдина Джеко за 16 миллионов евро.