"Старая синьора" может арендовать молодого форварда.
Мойзе Кин, Getty Images
19 сентября 2020, 11:36
Нападающий Эвертона Мойзе Кин заинтересован в возвращении в Ювентус, сообщает портал Goal.com.
Итальянский форвард недоволен своим положением в Эвертоне и хотел бы вернуться в туринский клуб. "Бьянконери" рассматривают возможность подписания молодого футболиста на правах годичной или двухлетней аренды.
Ливерпульский клуб готов расстаться с нападающим за сумму около 25 миллионов евро. В подписании 20-летнего игрока также заинтересована Боруссия Дортмунд.
В новом сезоне Кин провел два поединка в футболке "ирисок", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал трансфер Эдина Джеко за 16 миллионов евро.