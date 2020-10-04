Полузащитник Челси в ближайшее время станет игроком Наполи.
Тьемуэ Бакайоко, Getty Images
04 октября 2020, 13:51
Хавбек Челси Тьемуэ Бакайоко прибыл в Неаполь для прохождения медосмотра и завершения перехода в Наполи, сообщает Фабрицио Романо.
"Адзурри" возьмут француза в годичную аренду. У неаполитанцев не будет права выкупа игрока.
Тьемуэ Бакайоко перешел в Челси летом 2017 года из Монако за 40 млн евро. Он не сумел закрепиться в Лондоне, в результате чего два последних сезона провел в арендах в Милане и Монако.
Ранее близок к подписанию Бакайоко был ПСЖ, однако переход так и не состоялся.