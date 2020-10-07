Италия

Сергей Шевченко — об августо-октябрьском "Кальчомеркато".

Летнее трансферное окно, которое из-за пандемии коронавируса непривычно затянулось почти до середины осени, закрылось. Ряд клубов за этот период совершили действительно громкие и многомиллионные подписания, и итальянские команды не стали исключением из правил. Казалось, что COVID-19 серьезно повлияет на трансферную политику клубов, однако на некоторых футболистов не жалелись значительные суммы даже в условиях финансового кризиса. Football.ua рассказывает, как изменились составы команд итальянской Серии А по итогам минувшего трансферного окна.

Кьеза всё-таки перешёл

Пожалуй, главный трансфер затянувшегося итальянского межсезонья. Долго же Федерико покидал Фиорентину. Летом прошлого года лишь смена руководства позволила сохранить главную звезду – возможно, зря, ведь "скуадра виола" за минувший сезон ничего толком не добилась. Теперь Ювентус сумел-таки договориться в заключительный день трансферного окна, и условия весьма неоднозначны. С одной стороны, это рекордная продажа в истории Фиорентины: суммарно 50 млн евро (за Бернардески Юве заплатил 40 млн, а Милан в своё время за Руи Кошту – чуть более 40). С другой, речь идёт об аренде за 10 млн с обязательством выкупа, и чтобы получить остаток суммы, Кьеза должен заиграть в новой команде.

Ювентус почистил скамейку

Пока же в Турине идёт перестройка. Андреа Пирло экспериментирует, пробуя новые сочетания, а клуб избавился от целого ряда игроков, отработавших свой ресурс. Пьянич, Игуаин, Матюиди, Дуглас Коста, Де Шильо, Ругани – все они покинули команду. Разве что от Хедиры не удалось избавиться, несмотря на всё желание клуба. Теперь скамейку "бьянконери" не назовёшь чрезмерно длинной, и это должно обезопасить от конфликтов а-ля недовольство Эмре Джана год назад. Кроме того, больше шансов получит молодёжь. Уже получает – вспоминаем неожиданное появление Фработты на матч против Сампдории.

Интер и глубина состава

В прошлом сезоне Интеру не хватило запаса прочности для чемпионской гонки, и теперь руководство делает всё возможное, чтобы бензин не закончился к зиме. "Нерадзурри" не стесняются приобретать возрастных футболистов, которые обязаны дать результат здесь и сейчас – надо ведь пользоваться шансом, пока Ювентус занялся перебиранием деталей в гараже. Теперь у Конте превосходный выбор, особенно впечатляет центр полузащиты – мы с некоторым восхищением писали об изобилии разноплановых игроков. Переход Канте так и остался в мечтах, зато Брозович, Эриксен и даже Наингголан до сих пор в чёрно-синей обойме.

Милан больше продал, чем купил

Летние результаты Милана могут сыграть с командой злую шутку. Дело не только в отказе от услуг Рангника, но и в более чем скромном поведении "россонери" на трансферном рынке. Вместо усиления миланцы… зарабатывали, избавившись наконец от Сусо и Андре Силвы, а также в последний момент пристроив некогда желанного Лукаса Пакета. Всё это предлагается компенсировать красивой историей Сандро Тонали, который пока с огромным трудом адаптируется к игре в любимой команде детства. При минимальных кадровых проблемах дыры в составе приходится закрывать молодёжью вроде Коломбо или Мальдини-младшего. Похоже, Эллиот начали экономить. Или стоит ждать новых подписаний зимой?

Доходность Аталанты и Наполи

Эти два клуба неплохо зарабатывают на рынке уже не первый год. "Фишкой" Наполи стали своевременные продажи не особо команде нужных футболистов, которые и без того гуляли по арендам: Инглезе, Рог, Верди, Кирикеш и прочие – суммарно за них выручили неплохие деньги. Вот с уходом Аллана затянули, год назад он стоил бы значительно дороже 25 млн, которые заплатил Эвертон. Аталанта в свою очередь умудряется зарабатывать на игроках, которые к первой команде отношения практически не имеют. Сначала был Кулусевски, а теперь 18-летний Амад Диалло с тремя матчами и одним голом за клуб, которого вдруг купил МЮ за 30 млн евро. Между делом бергамаски неплохо укрепили состав и готовы к игре на два фронта. Конкуренция в "группе атаки" обещает быть жёсткой даже в отсутствие Иличича: голландец Ламмерс уже забил, а ведь ещё не выздоровел россиянин Миранчук.

Читайте также: Дэдлайн "лета"-2020: главные моменты безумного трансферного дня

Осимхен – стратегический трансфер

Наполи усиливался точечно, потратив практически все деньги на одного игрока. Это риск, но в данном случае оправданный, поскольку Виктор Осимхен – новый центр притяжения в атаке неаполитанцев. Его выход на замену в матче с Пармой изменил ход встречи: команда перестроилась с 4-3-3 на 4-2-3-1, и это уход от прежней, ещё времён Сарри, ставки на "малышей". Осимхен заметно выше, но главное, что это крепкий и быстроногий форвард. Благодаря нему Инсинье, Мертенс и компания смогут действовать из глубины и получать больше пространства. Это шанс для Наполи качественно вырасти по сравнению с минувшим сезоном и вернуться в Лигу чемпоинов.

Пассивность Лацио

Вот "лациали" уже в ЛЧ, но оптимизма перед стартом, мягко говоря, немного. Тут и летний провал, и невнятная трансферная кампания, не решившая основную проблему – короткую скамейку запасных. Единственное заметное усиление, нападающий Мурики, сразу же умудрился подхватить коронавирус, а остальные новички – представители скромных итальянских команд либо середняков других чемпионатов. Одна радость, что второй год подряд Лацио удерживает лидеров. Сыгранность позволила команде Индзаги "выстрелить" в прошлом сезоне, но тогда римляне пожертвовали Лигой Европы. Чем будут жертвовать сейчас?

Несбалансированная Фиорентина

Интересная трансферная кампания, и дело отнюдь не в Кьезе, чей уход был неизбежностью (тем более что на его место взяли Кальехона, которого уж на один сезон должно хватить). "Скуадра виола" неплохо укрепила среднюю линию: Бонавентура и Борха добавят опыта, а раскрывшийся в прошлом году Амрабат – мобильности с жёсткостью. С такой полузащитой, а также гениальным ветераном Рибери пора напоминать о себе и как минимум возвращаться в еврокубки, но есть у Фиорентины слабое место – центр нападения. Влахович слишком нестабилен, а Кутроне будто до сих пор сожалеет об уходе из Милана. Кто будет исправно завершать моменты, созданные полузащитниками?

Спасти Дженоа и Удинезе

Год за годом эти две команды спасаются от вылета, каждая в своём стиле. Удинезе имеет сравнительно неплохой запас прочности, но старт чемпионата не задался: три поражения, включая домашнее от Специи. Так можно и доиграться, поэтому из дружественного Уотфорда поспешил целый десант в лице Перейры, Пуссетто и Деулофеу. Что касается Дженоа, то здесь всё куда более зыбко, но и генуэзцы не дремлют, капитально обновив состав именитыми футболистами. На бумаге выглядит очень симпатично (Бадель, Дзаппакоста, "воскресший" Пьяца и.т.д.), ещё и новичков из Кротоне эдак по-дедовски поприветствовали в стартовом туре, но от Дженоа всегда ждёшь неприятного сюрприза. Он, собственно, уже есть – большая часть команды подхватила коронавирус.

Такие разные новички

Главными претендентами на вылет традиционно считаются новички. Доказывать свою профпригодность они будут разными методами. Например, Специя развернула мощную арендную деятельность: аж 12 арендованных игроков. Беневенто, у которого денег побольше, работает совсем иначе – лишь две аренды, зато целый ряд полноценных трансферов, включая Глика и Лападулу. Кротоне, в целом, комбинирует эти два варианта, но выглядит куда скромнее команды Филиппо Индзаги. Так или иначе, в который раз подтверждается закономерность: повышение в классе меняет состав до неузнаваемости.

P.S. Отдельная тема – Рома и Парма, у которых новые владельцы из США, но именно в это межсезонье ничем особенным эти клубы не отметились. Скорее уж речь идёт о перспективе, тем более что без качественного усиления выше, чем в прошлом сезоне, они никак не поднимутся.