В итальянском клубе выявили один случай заражения коронавирусом.
Джан Пьеро Гасперини, Getty Images
03 октября 2020, 17:43
Аталанта отменила пресс-конференцию главного тренера Джан Пьеро Гасперини накануне матча с Кальяри.
Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, причиной этому послужил позитивный тест на коронавирус, который обнаружили у одного из игроков или члена персонала. Болезнь проходит бессимптомно, а клуб в этой ситуации действует согласно общему протоколу.
Стоит отметить, что сам Гасперини сдал положительный тест на коронавирус в июле, однако уже после того, как болезнь прошла.
Матч Аталанта – Кальяри запланирован на воскресенье, 4 октября, и должен начаться в 13:30 по киевскому времени.