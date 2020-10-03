Италия

В итальянском клубе выявили один случай заражения коронавирусом.

Аталанта отменила пресс-конференцию главного тренера Джан Пьеро Гасперини накануне матча с Кальяри.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, причиной этому послужил позитивный тест на коронавирус, который обнаружили у одного из игроков или члена персонала. Болезнь проходит бессимптомно, а клуб в этой ситуации действует согласно общему протоколу.

Стоит отметить, что сам Гасперини сдал положительный тест на коронавирус в июле, однако уже после того, как болезнь прошла.

Матч Аталанта – Кальяри запланирован на воскресенье, 4 октября, и должен начаться в 13:30 по киевскому времени.