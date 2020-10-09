Римляне готовы начать переговоры с бывшим тренером Ювентуса.
Маурицио Сарри, Getty Images
09 октября 2020, 12:09
Экс-тренер Ювентуса Маурицио Сарри попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Римляне готовы расстаться с Паулу Фонсекой и рассматривают итальянского специалиста в качестве замены ему. Проблемой в случае с 61-летним наставником может стать его действующий контракт с Ювентусом и нежелание приходить в новый клуб посреди сезона.
Также в приглашении Сарри заинтересована Фиорентина.
После трех туров Рома занимает 10-ю строчку в Серии А, имея в активе 4 очка.
Ранее сообщалось, что новые владельцы Ромы провели встречу с Массимилиано Аллегри.