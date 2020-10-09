Италия

Римляне готовы начать переговоры с бывшим тренером Ювентуса.

Экс-тренер Ювентуса Маурицио Сарри попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Римляне готовы расстаться с Паулу Фонсекой и рассматривают итальянского специалиста в качестве замены ему. Проблемой в случае с 61-летним наставником может стать его действующий контракт с Ювентусом и нежелание приходить в новый клуб посреди сезона.

Также в приглашении Сарри заинтересована Фиорентина.

После трех туров Рома занимает 10-ю строчку в Серии А, имея в активе 4 очка.

Ранее сообщалось, что новые владельцы Ромы провели встречу с Массимилиано Аллегри.