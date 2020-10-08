Италия

Причина встречи бывшего тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри с Дэном и Райаном Фридкиным осталась неизвестной.

Отец и сын Фридкины, купившие Рому у Джеймса Палотты, были замечены в компании Массимилиано Аллегри — резюмирует слухи, возникшие в итальянских СМИ после информации Radio Radio, Football Italia.

Известно, что после покупки Ромы Фридкины рассматривали кандидатуру Аллегри, выигрывавшего чемпионат Италии с Миланом и Ювентусом, в качестве возможного преемника Паулу Фонсеки, но в итоге решили дать шанс бывшему тренеру Шахтера.

В нынешней ситуации невольно закрадывается мысль о том, что позиции Фонсеки на тренерском мостике "джаллоросси" не так уж прочны.

После богатой и разнообразной карьеры игрока Аллегри тренировал Альянезе, СПАЛ, Гроссето, Сассуоло, Кальяри, Милан и Ювентус, а сезон-2019/20 посвятил заслуженному отпуску.

В последние месяцы специалиста активно "сватали" в Интер и сборную Нидерландов.