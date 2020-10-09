Италия

Украинский нападающий интересен чемпиону Италии.

Ювентус следит за нападающим Динамо Владиславом Супрягой, сообщает Tuttosport.

Туринцы следят за футболистом, но пока что не торопятся делать официальные предложения.

20-летний воспитанник академии Динамо начинал профессиональную карьеру в Днепр-1 и 25 августа 2018 года дебютировал в УПЛ.

Сезон-2020/21 Супряга начал в Динамо и свой первый мяч за "бело-синих" забил в первом же матче против Олимпика. Сейчас на его счету 8 матчей во всех турнирах и 3 гола.

Напомним, что ранее Владислав Супряга продлил контракт с Динамо до 2025 года.