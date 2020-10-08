Украина

Молодой нападающий поделился эмоциями от подписания нового контракта.

Владислав Супряга, которого связывали с переходом в клубы Серии А, подписал новое соглашение с киевлянами и выразил готовность отдавать все свои силы за клуб.

"В первую очередь рад, что клуб мне доверил. Хочется сказать большое спасибо президенту Динамо Игорю Суркису за такое доверие и я постараюсь оправдать все его ожидания.

В Динамо всегда была хорошая молодежь и это подтверждается в каждом матче. Мы растем. И будем делать все возможное, чтобы помогать команде.

Мой контракт рассчитан еще на 5 лет, так что очень рад. Я мечтал играть за "бело-синих" и буду отдавать все свои силы за клуб. Я просто стараюсь делать свою работу и помогать команде выигрывать в каждом матче", — приводит слова нападающего официальный сайт киевлян.

Напомним, что в минувшее трансферное окно Динамо отклонило предложение Болоньи по Супряге.