Украина

Нападающий Владислав Супряга связал свою судьбу с Динамо до лета 2025 года.

Динамо и нападающий Владислав Супряга подписали новый контракт — сообщил официальный сайт клуба.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года.

20-летний воспитанник академии Динамо начинал профессиональную карьеру в Днепр-1 и 25 августа 2018 года дебютировал в УПЛ.

Сезон-2020/21 Супряга начал в Динамо и свой первый мяч за "бело-синих" забил в первом же матче против Олимпика. Сейчас на его счету 8 матчей во всех турнирах и 3 гола.

Во время летне-осеннего трансферного окна Супряга мог оказаться в Болонье.

Ранее сообщалось, что новые контракты с Динамо подписали Шапаренко, Миколенко, Тымчик и ряд других футболистов.