Италия

Датчанин рассчитывает на стабильное место в составе команды.

Полузащитник Кристиан Эриксен рассказал о своих целях на сезон в составе Интера. Датчанин мог покинуть миланцев в минувшее трансферное, но все же остался в нынешнем клубе

"Конечно, я не хочу провести всю осень на скамейке запасных. Это не входит в мои планы и надеюсь, не входит в планы тренера.

Будет много матчей. После международного перерыва начинается Лига чемпионов, уверен, я буду много играть", – приводит слова Эриксена сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В этом сезоне 28-летний игрок провел 2 поединка в футболке "нерадзурри".