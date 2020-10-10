Клаудио Вигорелли признался, что его клиент вскоре должен продлить контракт с "волками".
Николо Дзаньоло, Getty Images
10 октября 2020, 18:41
Футбольный агент Клаудио Вигорелли, представляющий интересы полузащитника Ромы Николо Дзаньоло, прокомментировал информацию о том, что его клиент в ближайшем будущем продлит контракт с "волками".
"Клуб знает о планах Николо, и они всегда считали его важной частью своего проекта. Владелец изменился, но цели и видение Дзаньоло не изменились, несмотря на травму".
"Николо показал свой талант. Было несколько клубов, которые к нам обращались, но мы всегда считали путь Ромы лучшим для прогресса Дзаньоло, независимо от поступающих предложений. Ни я, ни Николо, ни его семья никогда не задумывались о том, чтобы покинуть Рому", — приводит слова Вигорелли CalcioNews24.
Также агент высказался о слухах, которые связывали Дзаньоло с потенциальным трансфером в Ювентус.
"Паратичи не делал шагов к подписанию Дзаньоло. Мы первыми поняли, что будущее Николо связано с Ромой. Он продолжит тот путь, по которому сейчас идет", — добавил агент футболиста.
Напомним, в сентябре этого года Николо Дзаньоло вновь выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок. После этого он успешно перенес операцию и начал восстановительный процесс.