Италия

Итальянский хавбек восстанавливается после очередного серьезного повреждения.

В сентябре этого года полузащитник Ромы Николо Дзаньоло вновь выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок. После этого он успешно перенес операцию и начал восстановительный процесс.

Мать футболиста Франческа Коста назвала ориентировочные сроки возвращения своего сына на футбольное поле.

"Николо чувствует себя неплохо, он сейчас более мотивирован. Он занимается физиотерапией каждый день и дважды тренируется дома. Он морально заряжен, и мы надеемся, что он успешно восстановится".

"Вчера вечером он смотрел матч сборной Италии по телевизору и болел за своих товарищей по команде. Он сказал отцу: "Я тоже хотел бы быть с ними". Думаю, Николо может вернуться на поле в марте или апреле", — приводит слова матери Дзаньоло Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Напомним, ранее агент Клаудио Вигорелли, представляющий интересы Николо Дзаньоло, рассказал о возможном продлении контракта своего клиента с Ромой.