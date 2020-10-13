Италия

Украинский хавбек мог оказаться в другом клубе Серии А.

Футбольный агент Сергей Серебренников, представляющий интересы полузащитника Аталанты Руслана Малиновского, признался, что в услугах его клиента был заинтересован Наполи.

"Наполи интересовался Малиновским, но никаких переговоров достигнуто не было. Я уже объяснял это ранее. Правда в том, что предложения так и не было, как и настоящих переговоров. Интерес, но не более того".

"Другие клубы? Сейчас не время думать об уходе Руслана. Аталанта преуспела в этом вопросе. Другие клубы проявляют интерес к моему клиенту, а также к другим игрокам. У Малиновского все получается в Бергамо, и мы не думаем о переезде, зная, что Джан Пьеро Гасперини очень уважает Руслана", — приводит слова агента Малиновского CalcioAtalanta.

Напомним, что Малиновский пропускает матч со сборной Испании из-за перебора желтых карточек. В связи с этим, он вернулся в расположение Аталанты.