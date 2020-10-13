Лига наций

Полузащитник Руслан Малиновский уже отправился в Италию.

Дисквалифицированный на матч Лиги наций против Испании Руслан Малиновский не будет поддерживать сборную Украины на матче.

Полузащитник уже вылетел в Италию, где приступит к подготовке к матчу четвертого тура Серии А против Наполи, запланированный на 17 октября, в составе Аталанты.

В матче третьего тура Лиги наций против Германии Малиновский забил единственный мяч украинской команды, но заработал предупреждение, которое не позволит ему сыграть в четвертом туре.

Напомним, матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна

.