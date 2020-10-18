Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке четвертого тура итальянской Серии А Кротоне сумел сотворить сенсацию, добыв ничью на своем поле против Ювентуса.

В первой половине встречи команды обменялись забитыми мячами, а в конце матча туринский клуб и вовсе мог вырвать победу, но VAR зафиксировал офсайд Альваро Мораты.

Смотрите видео голов и обзор матча Кротоне — Ювентус:

Кротоне — Ювентус 1:1

Голы: Сими, 12 (пен.) — Мората, 21.



Кротоне: Кордаз — Магальян, Марроне, Луперто (Големич, 83) — Перейра (Рисполи, 73), Молина (Петриччоне, 87), Чигарини, Вулич (Силигарди, 74), Реца — Мессиас, Нванкво.



Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, Демирал — Кьеза, Бентанкур, Артур (Рабио, 70), Фработта — Кулусевски (Бернардески, 69), Портанова (Куадрадо, 56) — Мората.



Предупреждения: Чигарини, Реца, Магальян — Бонуччи, Портанова, Кулусевски.



На 60-й минуте удален Федерико Кьеза (Ювентус) (грубое нарушение).