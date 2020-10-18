Италия

Тренер Наполи недоволен решением здравоохранительных органов запретить команде выезд.

В третьем туре Серии А Наполи из-за запрета здравоохранительных органов не поехал в Турин на матч против Ювентуса. Неаполитанцам сказали соблюдать самоизоляцию, так как двое футболистов сдали положительные тесты на коронавирус.

"Я больше всех разозлился, что нас не выпустили в Турин на матч против Ювентуса, который состоялся бы на открытом воздухе", — заявил Гаттузо Sky Sport Italia.

"Я уже был в автобусе, но нам не разрешили ехать. Мы в клубе считаем, что должны были сыграть тот матч на футбольном поле".

Серия А не посчитала произошедшее форс-мажором и наказала Наполи за неявку техническим поражением и снятием одного очка. "Партенопеи" подали апелляцию.

Гаттузо дал свой комментарий после игры четвертого тура против Аталанты. В ней его подопечные разгромили доселе непобедимых бергамасков со счетом 4:1.