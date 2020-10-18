Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Италии.

В четвертом туре чемпионата Италии Наполи на своем поле разгромил Аталанту. Неаполитанцы сделали результат за семь минут первого тайма – с 23-й по 30-ю Ирвинг Лосано оформил дубль и еще один гол забил Маттео Политано. В концовке первого тайма Виктор Осимхен отправил в ворота бергамасков четвертый мяч.

Во второй половине встречи новичок Аталанты Сэм Ламмерс забил гол престижа, установив окончательный счет в поединке – 4:1 в пользу неаполитанцев.

Наполи - Аталанта 4:1

Голы: Лосано, 23, 27, Политано, 30, Осимхен, 43 — Ламмерс, 70

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хисай — Бакайоко (Малькюи, 75), Фабиан Руис (Демме, 83) — Политано (Гулам, 60), Лосано, Осимхен (Петанья, 82) — Мертенс (Лоботка, 75)

Аталанта: Спортьелло — Госенс (Муриэль, 83), Паломино (Джимсити, 46), Ромеро, Толои, Депаоли — де Рон, Гомес (Ламмерс, 55), Пашалич - Иличич (Малиновский, 63), Сапата (Мохика, 46)

Предупреждения: Лосано — Толои, Госенс, Джимсити