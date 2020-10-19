Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Специя принимала на своем поле Фиорентину в рамках четвертого тура итальянской Серии А.

Несмотря на быстрые два гола в исполнении "фиалок", хозяевам удалось вернуть равновесие в счете во втором тайме и в конечном итоге добыть ничейный результат.

Смотрите видео голов и обзор матча Специя – Фиорентина:

Специя – Фиорентина 2:2

Голы: Верде, 39, Фариас, 75 – Пеццелья, 2, Бираги, 4.

Специя: Проведель – Сала (Феррер, 64), Терци, Шабо, Бастони (Делль`Орко, 78) – Дейола (Агудело, 65), Риччи, Акампора – Верде (Фариас, 65), Пикколи (Нзола, 55) Джаси.

Фиорентина: Дронговски – Миленкович, Пеццелья (Игор Жулио, 71), Касерес – Лирола, Бонавентура (Кальехон, 78), Амрабат, Кастровилли (Пульгар, 78), Бираги – Рибери (Куаме, 86), Влахович (Кутроне, 72).

Предупреждения: Дейола, Шабо – Бонавентура, Лирола.