Италия

Участие хавбека Аталанты Руслана Малиновского в ближайшем матчем находится под вопросом.

В среду, 21 октября, Аталанта проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Мидтьюлланда.

Официальный сайт итальянского клуба сообщает, что за два дня до этой встречи украинец Руслан Малиновский занимался вне общей группы. Таким образом, участие полузащитника в предстоящей встрече остается под вопросом.

Завтра Аталанта проведет последнюю тренировку перед вылетом в Данию.

В текущем сезоне Малиновский провел за Аталанту четыре матча в Серии А и отметился одной результативной передачей.