Украина

Полузащитник Аталанты оценивается в 21 миллион евро.

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский является самым дорогим украинским футболистом по оценкам трансферного портала Transfermarkt. Аналитики сайта считают, что стоимость Руслана равна 21 млн евро.

Александр Зинченко из Манчестер Сити, который подешевел на 4 млн евро, теперь занимает второе место с ценой в 20 млн. Третий – вице-капитан Динамо Виктор Цыганков (19 млн евро).

Также в топ-10 самых дорогих футболистов с украинским паспортом вошли Виталий Миколенко (Динамо), Роман Яремчук (Гент), Николай Матвиенко (Шахтер), Тарас Степаненко (Шахтер), Ярослав Ракицкий (Зенит), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) и Марлос (Шахтер).