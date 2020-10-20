Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче четвертого тура Серии А Верона и Дженоа сыграли в нулевую ничью. После этого поединка "желто-синие" находятся на 7-й строчке с семью очками, а генуэзский клуб занимает 11-е место, имея в активе 4 пункта.



Верона – Дженоа 0:0

Верона: Сильвестри, Чеккерини, Ловато, Алан Эмперор (Димарко, 67), Фараони, Роналду Виейра, Илич, Лазович, Тамез (Сальседо, 81), Колли (Дзакканьи, 81), Фавилли (Калинич, 60).

Дженоа: Перин, Бани (Гольданига, 69), Сапата, Масьелло, Гильоне, Ровелла (Эбонг, 79), Бадель (Бехрами, 79), Радованович, Чиборра, Шомуродов (Скамакка, 63), Пандев (Париджини, 79).

Предупреждения: Тамез – Бадель, Пандев, Гильоне, Гольданига.