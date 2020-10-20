Италия

Защитник Динамо уже давно входит в сферу интересов "россонери".

Динамо сегодня сыграет в первом туре Лиги чемпионов против Ювентуса. Издание Calciomercato утверждает, что скауты Милана в этом матче будут особенно следить за действиями Виталия Миколенко.

Ранее СМИ неоднократно сообщали об интересе "дьяволов" к 21-летнему украинцу, способному сыграть как на левом фланге, так и в центре обороны.

Заполучить Виталия будет непросто, поскольку недавно он продлил контракт с клубом до 2025 года. При этом он уверяет, что счастлив в Динамо.