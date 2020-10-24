Италия

Марокканец вернулся в общий строй Интера.

Защитник Интера Ашраф Хакими сможет принять участие в матче с Дженоа в 5-м туре Серии А, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Марокканский фулбек сдал два негативных теста на коронавирус и готов вернуться на поле. Из-за болезни 21-летний игрок был вынужден пропустить встречу с гладбахской Боруссией в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Хакими отыграл 4 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Матч Дженоа – Интер состоится в Генуе в субботу, 24 октября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.