Италия

Марокканец поделился ожиданиями от дерби.

Защитник Интера Ашраф Хакими рассказал о подготовке ко встрече с Миланом в 4-м туре Серии А.

"Чтобы победить в дерби, мы должны сражаться. Быть частью такого легендарного клуба, как Интер, это честь и настоящая привилегия. Многие великие игроки выступали на Сан Сиро. Я хочу доказать, что клуб не зря поверил в меня. Рад открыть для себя новую лигу. Уверен, что стану лучше и многому научусь.

Разговаривал с Хавьером Дзанетти до подписания контракта. Он – настоящая легенда и икона для Интера. Он – великий фулбек. Для меня он модель, надеюсь, что смогу повторить его путь", – приводит слова Хакими сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Матч Интер – Милан состоится на Сан-Сиро в субботу, 17 октября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.