Италия

У футболиста обнаружили COVID-19 накануне поединка против Боруссиеи М в Лиге чемпионов.

Правый защитник Интера Ашраф Хакими сдал отрицательный тест на коронавирус.

У футболиста обнаружили COVID-19 перед матчем первого тура Лиги чемпионов против Боруссии М (2:2), и из-за этого он не смог принять участия в том поединке, а также отправился на карантин по правилам медицинского протокола.

Однако, как информирует официальный сайт Интера, клуб сделал повторную проверку 21-летнего Хакими, и результат оказался отрицательным. Таким образом, в скором времени он сможет вернуться в расположение команды и сыграть против Шахтера в ЛЧ.

Ранее сообщалось, что еврокубковый поединок с Шахтером может пропустить нападающий Интера Алексис Санчес.