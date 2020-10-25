Италия

Наставник подпишет новое соглашение с партенопейцами.

Главный тренер Дженнаро Гаттузо близок к продлению контракта с Наполи, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Стороны согласовали новое двухлетний договор и могут оформить его в ближайшее время. Зарплата итальянского наставника по новому соглашению с "адзурри" должна составить 1,9 млн евро в год.

Действующий контракт Гаттузо с партенопейцами рассчитан до июня 2021 года.

Гаттузо работает во главе Наполи с декабря 2019 года, сменив на этом посту Карло Анчелотти. На данный момент команда занимает 6-ю строчку в Серии А, набрав 8 очков после 4 туров.