Италия

Польский нападающий не поможет неаполитанцам в чемпионате.

Наполи исключил Аркадиуша Милика из заявки на чемпионат Италии. Польский нападающий не сможет играть за неаполитанцев в первой половине сезона.

Отметим, что в заявку попали Андреа Петанья и Фернандо Льоренте.

Милик за свою карьеру выступал за Гурник (40 матчей во всех турнирах, 12 голов), Байер (8, 0), Аугсбург (20, 2), Аякс (75, 47) и Наполи (122, 48).

Напомним, что Фулхэм и Ньюкасл были готовы сразиться за Аркадиуша Милика.