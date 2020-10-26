Фавориты противостояний

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В поединке пятого тура чемпионата Италии Милан на своем поле померится силами с Ромой.

Милан — Рома

Понедельник, 26 октября, Сан-Сиро, 21:45. Прямая трансляция на Футбол 2

Центральный поединок всего тура в Серии А. Обе команды в текущем сезона задачей-минимум ставят попадание в Лигу чемпионов. Удастся ли обоим коллективам финишировать в топ-4 — вопрос спорный. Другое дело, что к очному противостоянию команды подходят в оптимальных кондициях. После долгих лет для Милана, похоже, наконец наступила светлая полоса. "Россонери" уверенно финишировали в прошлом сезоне, и выдали лучший старт среди всех команд в сезоне нынешнем.

Милан — единственная команда, которая добыла победы во всех своих поединках. Подопечные Пьоли сейчас на ходу, и Рома для нынешнего Милана испытание серьезное, но вполне преодолимое. К тому же, команды играли на Сан-Сиро в июле, и тогда хозяева победили со счетом 2:0. Рома, помимо технического поражения от Вероны, добыла ничью против Ювентуса и победы в играх против Удинезе и Беневенто.

Букмекеры в грядущем поединке отдают предпочтение Милану. Так, компания Фаворит предлагает на победу "россонери" коэффициент 2,15. Успех Ромы оценен в 3,60, а ничейный результат — в 3,45.

Матч Милан — Рома начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.