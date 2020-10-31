Италия

Матч Торино — Лацио продолжает находится под угрозой срыва.

По информации издания Corriere dello Sport, 63-летний президент итальянского Торино Урбано Кайро получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19, и теперь находится под наблюдением в больнице Сан-Паоло в Милане, где проходит курс лечения.

Источник указывает, что состояние Кайро является "достаточно хорошим".

Официального сообщения от туринского клуба по поводу этого случая еще не было опубликовано, но приближенные к президенту сообщают, что ситуация находится под полным контролем.

Факт заболевания президента Торино стал лишь одним из многих случаев заражения COVID-19, с которыми столкнулись участники будущего матча шестого тура Серии А Торино — Лацио. Ранее, Лацио потерял еще двух футболистов из-за болезни, а до этого "орлы" на матч Лиги Европы против Брюгге еле насобирали 13 игроков.

Начало поединка в Турине запланировано на 1 ноября, в 16:00 по киевскому времени.